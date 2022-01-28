В Москве трое неизвестных избили мужчину и похитили его Cadillac

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трое неизвестных избили мужчину на западе Москвы, а затем похитили его автомобиль Cadillac Escalade. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о разбое на улице Пивченкова, дом 1, корпус 3, поступила в полицию от 40-летнего мужчины накануне днем. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в первом подъезде дома по указанному адресу трое неизвестных избили заявителя, открыто похитили у него наушники, электронную сигарету, ключи от его автомобиля Cadillac Escalade, после чего на ней скрылись", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что материальный ущерб составил около 950 тыс. рублей. Мужчина обратился в больницу, у него диагностированы множественные ушибы и гематомы. После оказания медицинской помощи пострадавший отпущен. "В 21:30 мск на Сколковском шоссе сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль", - отметили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.