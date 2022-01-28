В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе младенец, погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области в пятницу.

"В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли водитель и младенец, которые находились в легковом авто, еще три пассажира этого же автомобиля, двое из которых дети, получили травмы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, автомобиль Chevrolet по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ДАФ. Водитель легковой машины погиб на месте, в больницу госпитализировали женщину и троих ее детей: месячного и девятилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку. "Уже в больнице самый младший ребенок скончался. Сейчас женщина и пятилетняя девочка в реанимации, старший мальчик в травматологии", - добавили в управлении.

Предварительно, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя Chevrolet. Он подрабатывал в такси и вез женщину с детьми в Челябинскую область.