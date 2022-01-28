Экс-главу ярославского отделения "Яблока" осудили по делу о мошенничестве

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего главу ярославского регионального отделения партии "Яблоко", экс-депутата гордумы Ярославля Владимира Зубкова, который обвинялся в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Анастасия Аверкиева.

"Наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

В отношении Зубкова были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"). Гособвинение настаивало на наказании в виде четырех лет колонии и запрете заниматься юридической деятельностью на три года. По версии следствия, Зубков по подложным документам пытался похитить 1,5 млн рублей у своего бывшего подзащитного Сергея Котова. Экс-депутат не признал своей вины.

К моменту вынесения приговора Зубков находился под подпиской о невыезде. С августа 2019 года по июль 2020-го он находился под стражей.

Заволжский районный суд Ярославля 20 сентября 2019 года приговорил Зубкова к четырем годам колонии общего режима за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств. Ему также было запрещено заниматься юридической деятельностью в течение двух лет и шести месяцев после освобождения. Приговор был обжалован, по ходатайству Зубкова была изменена территориальная подсудность. В июне 2020 года Костромской областной суд отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд Ярославля.