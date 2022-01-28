Главе Снежинска предъявили обвинение в халатности

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники СК в Челябинской области предъявили главе Снежинского городского округа обвинение в халатности, повлекшей вырубку защитного леса, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области главе Снежинского городского округа предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей") УК РФ", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, в 2020 году глава незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории защитного леса. Вырубка потребовалась для строительства яхт-клуба. Незаконной вырубкой лесных насаждений причинен ущерб в сумме более 8 млн рублей.

Снежинск имеет статус закрытого административно-территориального образования, находится в ведении Росатома. Численность населения составляет порядка 50 тыс. человек. Градообразующее предприятие - "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина".