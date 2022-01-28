Начальника отдела управления единого заказчика администрации Керчи подозревают во взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Керченский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий начальнику производственно-сметного отдела управления единого заказчика администрации города, которому инкриминируют получение взятки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе суда.

"Керченский городской суд Республики Крым избрал лицу, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде запрета определенных действий с возложением некоторых ограничений сроком до 26 марта 2022 года. Следствием установлено, что гражданин Р., являясь должностным лицом и занимая должность начальника производственно-сметного отдела Управления единого заказчика администрации г. Керчи, получил взятку за выполнение законных действий в пользу взяткодателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В конце ноября источник во властных структурах полуострова сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ задержали недавно уволенного начальника Управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова. По предварительным данным, чиновник на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ. Позже Керченский городской суд арестовал экс-чиновника до 22 января 2022 года.