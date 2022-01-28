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В Подмосковье неизвестные похитили женщину с целью выкупа

За нее требуют 2 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили женщину-бухгалтера в Волоколамске и требуют 2 млн рублей за ее освобождение. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные похитили 34-летнюю женщину. Ее машину нашли на трассе пустой, на звонки женщина не отвечает", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пропавшая работает бухгалтером. "От неизвестных молодому человеку пропавшей женщины пришло сообщение с требованием выкупа в 2 млн рублей за ее освобождение. Куда направить деньги, злоумышленники пообещали сообщить позже", - добавил он.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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