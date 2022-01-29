В Архангельской области при пожаре погибли женщина и четверо детей

ТАСС, 29 января. Жительница поселка Плесецк Архангельской области и четверо ее малолетних детей погибли в ночь на субботу в результате пожара в деревянном 12-квартирном доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Сегодня ночью в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительной в поселке Плесецк произошел пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и ч. 3 ст. 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации следствия, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении, поэтому в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.

Одна из рассматриваемых версий возгорания - неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи. Другие жильцы дома не пострадали.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, изымается необходимая документация, добавили в следственном управлении.