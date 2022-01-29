{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье пропавшую женщину-бухгалтера нашли мертвой

В убийстве подозревают мужа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пропавшая накануне в подмосковном Волоколамске женщина обнаружена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан муж, он дал признательные показания. Об этом ТАСС в субботу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе комплекса мероприятий в этот же день оперативниками был задержан ее муж, который дал признательные показания и указал местонахождение тела женщины. По предварительным данным, преступление он совершил в своем гараже на почве личных неприязненных отношений", - сказала она.

Петрова добавила, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

28 января в полицию обратилась сестра погибшей. Она сообщали, что женщина уехала на своей машине и не вернулась домой. При этом знакомому пропавшей поступили требования о выкупе в размере 2 млн рублей за ее освобождение. Ранее источник ТАСС сообщал, что женщина работает бухгалтером. Ее машину нашли на трассе пустой, на звонки женщина не отвечала. В полученной якобы от злоумышленников записке указывалось, что они позже сообщат, куда направить деньги. Возбуждено уголовное дело.

Теги
Россия
В Архангельской области при пожаре погибли женщина и четверо детей
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью