В Подмосковье пропавшую женщину-бухгалтера нашли мертвой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пропавшая накануне в подмосковном Волоколамске женщина обнаружена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан муж, он дал признательные показания. Об этом ТАСС в субботу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе комплекса мероприятий в этот же день оперативниками был задержан ее муж, который дал признательные показания и указал местонахождение тела женщины. По предварительным данным, преступление он совершил в своем гараже на почве личных неприязненных отношений", - сказала она.

Петрова добавила, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

28 января в полицию обратилась сестра погибшей. Она сообщали, что женщина уехала на своей машине и не вернулась домой. При этом знакомому пропавшей поступили требования о выкупе в размере 2 млн рублей за ее освобождение. Ранее источник ТАСС сообщал, что женщина работает бухгалтером. Ее машину нашли на трассе пустой, на звонки женщина не отвечала. В полученной якобы от злоумышленников записке указывалось, что они позже сообщат, куда направить деньги. Возбуждено уголовное дело.