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В бутике в центре Москвы нашли подделки люксовых брендов на 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в бутике в центре Москвы поддельной продукции люксовых брендов одежды и аксессуаров на 6,5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В октябре в бутике на Раушской набережной была проведена проверочная закупка продукции нескольких известных брендов. Экспертиза установила, что продукция поддельная. Ущерб компаниям-правообладателям составил примерно 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров")", - рассказал собеседник агентства.

Среди подделок была продукция якобы таких компаний, как Adidas, Louis Vuitton, Hermes, Dior, Chanel Sarl.

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