В Калмыкии возбудили дело по факту двойного убийства на животноводческой стоянке

ЭЛИСТА, 29 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту убийства двух человек на животноводческой стоянке, сообщила в субботу пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Сегодня в 08:00 мск дежурному следователю Черноземельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Калмыкия поступил телефонный звонок от местного жителя о том, что на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района, обнаружены тела двух мужчин. По факту убийства двух лиц следственными органами СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия в загоне для скота под стогами сена обнаружено тело хозяина животноводческой стоянки, тело работника стоянки было там же закопано в землю. На телах обнаружены множественные колото-резаные раны, на теле хозяина стоянки имеется огнестрельное ранение. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, оперативные сотрудники отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Руководителем следственного управления СК России по республике Алексеем Сердюковым расследование уголовного дела взято на контроль, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор района, который провел совместное межведомственное совещание с правоохранительными органами для выработки конкретных мер, направленных на раскрытие преступления по горячим следам. Ход и результаты следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий прокуратурой поставлены на контроль.