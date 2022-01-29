В результате ДТП в Башкирии погиб подросток

ТАСС, 29 января. Четырнадцатилетний подросток погиб в результате аварии в Мелеузовском районе Башкирии. Также в ДТП пострадала шестилетняя девочка, сообщили в субботу в УГИБДД по республике.

"Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с погибшим несовершеннолетним. Авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 6-м км автодороги Мелеуз - Федоровка. Столкнулись встречные LADA Kalina под управлением 35-летней жительницы Салавата и Chevrolet Niva, за рулем которой находился 51-летний житель Мелеуза. В результате аварии 14-летний пассажир Lada, сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще одна пассажирка Lada, 6-летняя дочь водителя, с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.