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При пожаре в Норильске погибли два ребенка

Еще четыре человека пострадали

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Норильске Красноярского края в субботу, в результате чего погибли два ребенка, а также пострадали подросток и трое взрослых, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Два погибших, двое детей. Еще один - подросток - и три человека взрослых переданы в скорую помощь", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание произошло в субботу днем в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Бауманской. Для тушения пожара привлекались 23 человека и девять единиц техники, в том числе 10 человек и четыре единицы техники от МЧС. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. м.

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РоссияКрасноярский край
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