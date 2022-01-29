Следователи СК возбудили дело по факту гибели двух детей во время пожара в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в жилом доме в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщал ТАСС, что пожар произошел в субботу в одной из квартир девятиэтажного дома в Норильске. В результате происшествия два ребенка погибли, трое взрослых и подросток пострадали.

В сообщении пресс-службы управления СК уточняется, что в квартире, где произошел пожар, без взрослых находились трое несовершеннолетних: два мальчика трех и пяти лет, а также 15-летний подросток. Родители находились на работе. Старший ребенок был обнаружен спасателями на балконе квартиры с признаками отравления продуктами горения.

Как уточнили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. На место ЧП направился прокурор города Норильска. Надзорный орган установит, соблюдались ли требования пожарной безопасности и была ли семья благополучной.