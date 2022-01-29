В Курске задержали похитителей драгоценностей на 159 млн рублей из ювелирного магазина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полицейские задержали похитителей ювелирных изделий из магазина в Курске, сумма ущерба превысила 159 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Курской области задержаны подозреваемые в краже драгоценностей на сумму свыше 159 миллионов рублей из ювелирного магазина", - сказала Волк.

Магазин находился на первом этаже многоквартирного дома. Похитители попали в него через подвал дома, пробив пол в магазине. Они унесли сейф с драгоценностями и часть изделий с витрин.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Волк отметила, что злоумышленники ранее были судимы за схожие преступления, были хорошо подготовлены и почти не оставили следов.

Когда оперативники пришли домой к одному из фигурантов, его жена сообщила, что мужа нет дома. Однако полицейские были уверены в обратном. Они стали простукивать стены и обнаружили в одной из них закрытую перегородкой неприметную нишу, в которой и прятался подозреваемый. Его сообщник также задержан. Оба фигуранта заключены под стражу.