В Саратове в квартире нашли тела двух мужчин, которые могли отравиться угарным газом

ТАСС, 29 января. Тела двух мужчин найдены в квартире в Саратове. Предположительно, 82-летний отец и 50-летний сын отравились угарным газом, сообщатся в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 29 января в дневное время в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 50 лет Октября, были обнаружены тела 82-летнего мужчины и его 50-летнего сына. В ходе осмотра установлено, что в помещении квартиры имеется газовая колонка. Признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительной версии, причиной их гибели могло стать отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Следственные органы начали проверку. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти.