В ДТП в Саратовской области погиб один человек

ТАСС, 29 января. Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, в 17:40 (16:40 мск) в 100 м к автоподъезду к городу Пугачеву произошло столкновение двух транспортных средств: Hyundai и Chery. В результате ДТП водитель автомобиля Chery скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали также две пассажирки автомобиля Chery, водитель и пассажир Hyundai. Они доставлены в медицинское учреждение. Детей среди пострадавших нет. Подробности ДТП уточняются.