Сотрудника транспортной полиции в Тамбове подозревают в необоснованном возбуждении дела

ТАСС, 29 января. Оперативные сотрудники собственной безопасности управления на транспорте МВД РФ по ЦФО и УФСБ по Тамбовской области выявили факт необоснованного возбуждения уголовного дела о незаконном обороте боеприпасов одним из сотрудников ведомства. Назначена служебная проверка, сообщается в субботу на сайте управления МВД.

"Предварительно установлено, что сотрудник транспортной полиции предпринял действия, послужившие основанием к необоснованному возбуждению уголовного дела в отношении гражданина по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему") и привлечению его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В отношении сотрудника назначена служебная проверка. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что начальник полиции аэропорта Тамбова подстроил задержание человека в терминале аэропорта.