На Сахалине зафиксировали два схода снежных лавин

ТАСС, 30 января. Снежные лавины дважды сошли в воскресенье в Невельском районе Сахалина, временно ограничив проезд по участку автодороги Невельск - Шебунино, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 07:35 30 января (23:35 29 января мск) поступило сообщение о том, что на автодороге Невельск- Шебунино произошли два схода снежных масс с выходом на дорогу, приблизительным объемом 150 м/куб. и 100 м/куб.", - говорится в сообщении.

В результате погибших и пострадавших нет, материального ущерба также нет. Расчисткой завалов на автодороге занимались две бригады муниципального предприятия. Движение автотранспорта восстановлено.