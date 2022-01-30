В Приморье возбудили дело по факту контрабанды древесины в КНР

ТАСС, 30 января. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту контрабанды древесины в Китай на сумму более 6 млн рублей. Предприниматель в нарушение законодательства пытался вывезти более 1,1 тыс. куб. м пиловочника березы желтой, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"По материалам проверки Приморской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту контрабанды древесины на сумму более 6 млн рублей <…> участником внешнеэкономической деятельности не подтверждена законность происхождения перемещаемой в Китайскую Народную Республику древесины", - говорится в сообщении.

По ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда") предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Береза желтая дальневосточная произрастает на территории Дальнего Востока России, Корейского полуострова и северо-восточных районов Китая. На Дальнем Востоке этот вид березы распространен широко, доходит на севере своего ареала до Амура.