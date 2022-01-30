В поселке Ильинка в Бурятии приостановили работу котельной из-за порыва на сетях

ТАСС, 30 января. Специалисты аварийной службы в селе Ильинка Прибалтийского района в Бурятии проводят ремонтные работы по вскрытию теплотрассы и обнаружению порыва трубопровода, из-за которого приостановлена работа котельной. На территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В населенном пункте Ильинка приостановлена работа котельной. Предварительная причина - свищ на трубопроводе <…> Аварийными службами продолжаются ремонтные работы по вскрытию теплотрассы и обнаружению места порыва", - говорится в сообщении.

Без теплоснабжения остались жители 44 квартир, в которых проживает 51 человек, из них 8 детей. Теплоснабжение социально значимых объектов не нарушено. Подвоз воды обеспечен.

"С целью мониторинга температурного режима в домах проводится поквартирный обход, выделены обогревательные приборы. Жителям доведена информация о пункте временного размещения, который развернут на базе МОУ "Ильинская СОШ". Жители в ПВР не обращались", - добавили в ведомстве.

Ильинка - поселок, расположенный в 55 км от Улан-Удэ, вблизи федеральной автодороги "Байкал" и железнодорожного разъезда Лесовозный на Транссибирской магистрали. Рядом с селом, на берегу реки Селенга, находится термальный источник Питателевский, на основе которого был создан курорт. Население поселка - 4,2 тыс. человек.