Полиция задержала подозреваемого в нанесении травм водителю троллейбуса в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нанесении травм водителю троллейбуса в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Челябинске водитель легковой машины нанес травмы водителю троллейбуса, с которым не поделил дорогу. В результате пострадавший был доставлен в больницу.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска [по факту нанесения травм водителю троллейбуса] задержан подозреваемый - 45-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мера пресечения ему еще не избрана.