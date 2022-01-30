При пожаре в частном доме в Бурятии погибли три человека

ТАСС, 30 января. Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в частном доме в селе Каленово Иволгинского района Бурятии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 07:56 (02:56 мск). На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара огнеборцы внутри горящего помещения обнаружили погибших - двух мужчин и женщину", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 40 кв. м был ликвидирован в течение одного часа. К его тушению было привлечено пять человек и две единицы техники.