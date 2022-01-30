В ДТП на трассе в Нижегородской области пострадали пять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Нижегородской области, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"На 431-м км автодороги Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород 59-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki. В результате ДТП пострадал водитель SsangYong, водитель и трое пассажиров Suzuki, двое из которых дети", - сказано в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.