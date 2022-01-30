Более 10 деревьев повалил штормовой ветер в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Циклон со шквалистым ветром обрушился на Калининградскую область. Объявлено штормовое предупреждение, в Калининграде порывами ветра повалено, в том числе на дороги, более 10 деревьев. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Всего зафиксировано 13 случаев повреждения деревьев, в том числе 11 - падения на проезжую часть, тротуары и дворовые проезды", - сообщил источник. В двух случаях деревья упали на автомобили.

Порывы ветра в городе достигали 23-24 м/с. Зафиксированы повреждения контактных линий на маршрутах движения троллейбусов и падение дерева на остановку. Сообщений о пострадавших не поступало. Городские службы ликвидируют последствия стихии.

Главное управление МЧС по региону в субботу объявило предупреждение об усилении ветра по области в ночь на воскресенье до 25-28 м/с. В открытой части юго-востока Южной Балтики на этот период объявлено предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и шторме с высотой волны до 5-6 м.

В дирекции Калининградского аэропорта Храброво ТАСС сообщили, что рейсы выполняются, но из-за изменения направления ветра в районе аэропорта возможны задержки. Сейчас порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 18-22 м/с. В зоне ожидания посадки находятся три самолета - два из Москвы и один из Нижнего Новгорода, сообщили в дирекции авиаузла.

Согласно данным компании "Россети Янтарь", аварийных отключений электроэнергии в области сейчас нет.