На севере Германии прошел шторм

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в Германии в результате последствий циклона "Надя", сопровождающегося шквалистым ветром. Его основной удар пришелся на северные и северо-восточные части страны, сообщили в воскресенье в Германской метеослужбе (DWD).

Непогода привела к остановке поездов на севере ФРГ. Скорость ветра достигала более 100 км/ч, наивысшая была зафиксирована в местечке Хоге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) - 127 км/ч.

В бранденбургском городе Белиц погиб прохожий: на него рухнул предвыборный плакат. В Бремене травмы в результате падения дерева получил один человек.

В Гамбурге сильный шторм привел ночью к повышению уровня воды - затопило рыбный базар в районе Альтона. Рядом с городским портом потоки воды принесли судно, которое застряло под одним из мостов. Пострадавших нет. Многие припаркованные машины оказались под водой.

В Берлине скорость ветра достигала около 100 км/ч. Утром в воскресенье спасательная служба столицы объявила о режиме ЧС, поскольку в ряде районов и на многих отрезках городской электрички ветром повалило деревья.