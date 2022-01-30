Не менее девяти человек погибли в крупном ДТП к северу от Лас-Вегаса

ТАСС, 30 января. По меньшей мере девять человек погибли в аварии с участием шести автомобилей к северу от американского Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом в воскресенье сообщило местное отделение вещательной корпорации ABC со ссылкой на полицию.

По ее данным, водитель автомобиля Dodge проехал на красный свет и столкнулся с несколькими транспортными средствами. Один пострадавший находится в критическом состоянии, всего участниками ДТП оказались 15 человек. Водитель Dodge погиб на месте.

На время проведения расследования дороги на месте аварии были перекрыты.