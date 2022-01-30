В Средиземном море к северу от Египта произошло землетрясение магнитудой 4,3

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в воскресенье к северу от Египта в Средиземном море. Об этом сообщил Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики.

Подземные толчки были зарегистрированы примерно в 160 км к северу от города Думьят (население - около 340 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 12 км. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

11 января жители Египта, в том числе Каира, ощутили отголоски землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего у берегов Кипра. Жертв и разрушений не было, однако эксперты отметили, что зафиксированные колебания почвы стали наиболее сильными в стране с 1992 года, когда Египет пережил разрушительное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни 545 человек.