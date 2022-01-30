Более 30 тыс. семей в Чехии остались без света из-за урагана

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Ураган пронесся над Чехией, в высокогорных районах на севере республики порывы ветра достигали 185 км/ч. Как сообщило в воскресенье Чешское телевидение, от удара стихии свыше 31 тыс. семей остались без света.

Шквальный ветер на всей территории Чехии ломал деревья, причинил ущерб линиям высоковольтных электропередач, создал серьезные проблемы для транспорта. В Праге его порывы достигали 90 км/ч. В столице на некоторых домах сорвана кровля на крышах.

Метеорологи прогнозируют, что шквальный ветер, достигающий силы урагана, будет бушевать в республике как минимум до понедельника. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок. На дорогах образуется гололед, а в горных районах страны - снежные заносы. В тяжелых метеоусловиях коммунальные службы не справляются с их расчисткой.