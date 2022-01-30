При пожаре в кемеровском поселке погиб ребенок

ТАСС, 30 января. Пожар возник в воскресенье в частном жилом доме в поселке Каменный Кемеровской области. В результате ЧП погиб ребенок, еще четыре человека, по предварительным данным, пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При пожаре погиб ребенок. По предварительным данным, пострадали еще четверо, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в частном жилом доме в поселке Каменный Крапивинского муниципального округа. К тушению привлекались от МЧС 16 человек личного состава, в настоящее время пожар ликвидирован.