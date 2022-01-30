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В ДТП на трассе в Псковской области пострадали четыре человека

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ТАСС, 30 января. Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"На автодороге Великие Луки - Невель в Великолукском районе в воскресенье произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, один из них LADA Granta. По предварительным данным, им управляла женщина, которая выехала на встречную полосу. В результате четверо пострадавших, [в том числе] пассажир LADA, который получил тяжкий вред здоровью, у него травма бедра", - сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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