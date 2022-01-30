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В Калининграде при тушении пожара обнаружили тела трех человек

Личности мужчин пока не установлены

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружены в Калининграде при тушении пожара в заброшенной казарме. Обстоятельства их гибели выясняют следователи регионального управления СК РФ, сообщила в воскресенье официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

"30 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в подвальном помещении заброшенной казармы в районе улицы Александра Невского в Калининграде обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следователями следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СК организована доследственная проверка", - сказала она.

При осмотре места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибших не обнаружено. Личности мужчин пока не установлены. Предположительно, пожар возник из-за свечи, которой погибшие освещали помещение.

В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

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