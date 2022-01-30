В ДТП с двумя легковушками в Самарской области погибли два человека

ТАСС, 30 января. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в воскресенье на трассе в Самарской области. В результате два человека погибли и три получили различные травмы, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"В результате ДТП погибли два человека, пострадали три человека, в том числе двое детей. Пострадавшие госпитализированы в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Чапаевская Центральная районная больница", - отмечается в сообщении.

Авария произошла вечером 30 января на 43-м км автомобильной дороги федерального значения Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Столкнулись легковые автомобили Audi и LADA Priora.

Прокуратура Чапаевска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. На место прибыл исполняющий обязанности прокурора города. Надзорное ведомство выяснит, соблюдалось ли законодательство при обслуживании данного участка дороги ответственной организацией. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.