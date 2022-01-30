В 25 муниципалитетах Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в 25 районах Краснодарского края в связи с непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального оперативного штаба в воскресенье.

"В 25 муниципалитетах Кубани введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 января в ряде районов края отмечались сильные осадки и таяние снега. По состоянию на утро 30 января в Анапе и Славянском районе продолжают откачивать воду с придворовых территорий. В субботу максимальные осадки зарегистрировали на территории Горячего Ключа, Туапсинского района и Анапы.

На данный момент, в Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения о сильных осадках в виде дождя, в том числе с мокрым снегом, ливня с грозой, также возможны подъемы уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок. До вечера 31 января в горах края, за исключением Сочи, выше 1 500 м лавиноопасно.