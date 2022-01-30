В Сочи во время шторма утонуло судно

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Парусное моторное судно утонуло во время шторма в Сочи. Видимых пятен загрязнения акватории Черного моря нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В воскресенье в соцсетях были опубликовано видео на котором, по заявлению авторов, на одной из трех лодочных станций в Хостинском районе Сочи затонула яхта. На кадрах видно, что судно почти полностью ушло под воду.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в результате шторма, 30 января произошло утопление парусного моторного судна Hunter. Видимых пятен ГСМ на акватории Черного моря нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно принадлежит частному лицу. В 15:30 по мск специализированная компания начала подъем судна на сушу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в момент происшествия людей на борту не было.

Штормовое предупреждение о сильном дожде, мокром снеге и ливнях с грозой объявили в Краснодарском крае в пятницу. Сообщалось также о подъемах уровня воды на юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья местами с превышением неблагоприятных отметок. Кроме того, в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильный гололед.