В центральной части Мексики неизвестные убили семерых членов одной семьи

МЕХИКО, 30 января. /ТАСС/. Массовое убийство произошло в районе Силао в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали семеро членов одной семьи, в том числе двое детей, одному из которых было девять месяцев. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было. По данным телеканала, речь идет о пятом массовом убийстве в Силао за последние четыре месяца.

Экономически развитый штат Гуанахуато с 2018 года возглавляет рейтинг самых опасных регионов страны. Разгул насилия там не остановила даже поимка главарей банды "Санта-Роса-де-Лима", несущей значительную долю ответственности за кризис в сфере безопасности. Согласно официальным данным, в 2021 году в Гуанахуато были убиты 3 516 человек, более 10% от общего числа погибших от рук преступников во всей республике.

В апреле прошлого года эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял находящийся в Гуанахуато город Селайя.