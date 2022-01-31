В Испании при столкновении четырех автомобилей погибли по меньшей мере пять человек

ТАСС, 31 января. По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарных служб региона в понедельник.
Vídeo resum de l’actuació dels efectius del Consorci de Bombers de València a l’accident múltiple ocorregut al voltant de les 22:20 h a l’A-7 a l’altura de Rotglà i Corberà. pic.twitter.com/a13RL2cVfS— Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) January 31, 2022
Сообщается, что инцидент произошел около 22:20 в воскресенье (00:20 понедельника мск). Как уточняет агентство EFE со ссылкой на пожарных, пострадавшие получили серьезные травмы. Предположительно, одно из транспортных средств в момент аварии двигалось по встречной полосе.