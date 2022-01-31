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В Испании при столкновении четырех автомобилей погибли по меньшей мере пять человек

Еще трое пострадали
© EPA-EFE/DAVID BORRAT, архив

ТАСС, 31 января. По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарных служб региона в понедельник.

Сообщается, что инцидент произошел около 22:20 в воскресенье (00:20 понедельника мск). Как уточняет агентство EFE со ссылкой на пожарных, пострадавшие получили серьезные травмы. Предположительно, одно из транспортных средств в момент аварии двигалось по встречной полосе.

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