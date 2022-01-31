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В Благовещенске около 150 человек эвакуировали из общежития во время пожара

В результате ЧП пострадал один человек, он получил ожоги ног

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Пожарные в Благовещенске эвакуировали около 50 человек и 100 человек вышли самостоятельно из общежития Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, в котором в понедельник утром произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Амурской области.

"31 января в 08:53 (02:53 мск) поступило сообщение о пожаре в общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. На четвертом и пятом этажах наблюдалось задымление. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались из здания общежития около 100 человек, еще 48 человек были выведены силами огнеборцев", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания был обнаружен в одной из комнат на четвертом этаже, горели вещи и мебель. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.

"При пожаре пострадал молодой человек 2005 года рождения. На момент возгорания он находился в горевшей комнате, помещение покинул самостоятельно. Прибывшие врачи оказали помощь пострадавшему, получившему ожоги нижних конечностей", - добавили в ведомстве.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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