СМИ: на севере Чили протестующие сожгли палатки нелегальных мигрантов

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Жители чилийского города Икике в знак протеста сожгли палатки, в которых жили нелегальные мигранты. Об этом сообщил в воскресенье телеканал 24horas.

По его данным, в марше против нелегальной миграции и роста преступности приняли участие около 4 тыс. человек. Шествие началось мирно, однако уже ближе к его завершению группа протестующих начала ломать стоящие на улице палатки, в которых жили мигранты, и подожгла некоторые из них.

После вмешательства полицейских инциденты прекратились. По данным телеканала, стражи порядка не стали никого задерживать.

Марш был созван после того, как 25 января несколько мигрантов из Венесуэлы напали на двух полицейских. Протестующие требовали принять меры для борьбы с ростом преступности и миграционными кризисом, с которым столкнулся город. За последний год резко увеличилось количество мигрантов из Венесуэлы, которые незаконно въехали в Чили с территории Боливии и Перу. После пересечения границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере страны.

Как сообщает 24horas, это уже третий подобный марш в Икике. В сентябре акция протеста также завершилась поджогом палаток мигрантов.