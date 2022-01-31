Полиция начала проверку видео из соцсетей, где волгоградский блогер бьет мать и бабушку

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором блогер избивает в прямом эфире мать и бабушку. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По публикациям СМИ в отношении блогера начата проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как блогер во время ведения прямого эфира в TikTok вступает в словесный конфликт с матерью и бабушкой, использует нецензурные выражения, затем начинает бить их.