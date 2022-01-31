В отношении участника ячейки АУЕ в Подмосковье возбудили уголовное дело

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении участника запрещенного движения АУЕ, содержащегося в СИЗО Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, следователем по особо важным делам предъявлено обвинение 35-летнему ранее судимому местному жителю в организации деятельности экстремистского объединения (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). "Следствием установлено, что обвиняемый является непосредственным участником запрещенного международного общественного движения АУЕ и имеет определенный статус в криминальной среде, следит за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбытия наказания, что является непосредственным атрибутом запрещенного международного общественного движения", - сообщила Врадий.

По уголовному делу проведены обыски в нескольких камерах СИЗО, в том числе в той, где содержится обвиняемый. Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев запрещенного международного общественного движения АУЕ, допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки. Получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы. Кроме этого, сейчас в производстве следователя на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении ранее содержащегося под стражей в данном СИЗО местного жителя за совершение аналогичного преступления.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.