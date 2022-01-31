Режим ЧС ввели многоквартирном доме в Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону ввела режим ЧС на территории одного из многоквартирных домов, которому угрожает обрушение. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Обрушение грозит пятиэтажному жилому дому по переулку Кривошлыковскому, 4. Специалисты отмечают активное расхождение трещин в стенах. Власти приняли решение о переселении жителей.

"Введен режим ЧС, зоной чрезвычайной ситуации определен жилой дом, его жители обязаны эвакуироваться из зоны ЧС. За отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность. Эвакуация начнется 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В качестве пункта временного размещения граждан определены новые квартиры в многоэтажном доме на улице Уланской. Решение бытовых вопросов жителей дома власти возьмут на себя, отмечается в сообщении. Жителям помогут переехать, перевезти вещи. При необходимости людей обеспечат кроватями, матрацами, одеялами, подушками, постельным бельем. Кроме того, городские власти возьмут на себя обязательства по оплате коммунальных услуг для переселяемых жителей.

Как отмечается в сообщении, дом по переулку Кривошлыковскому, 4 признали аварийным в 2020 году. Отселить необходимо 110 человек. Решается вопрос о выделении средств на оценку выкупной стоимости аварийных помещений. Власти обещают, что оценка будет проводиться по рыночной стоимости аналогичного неаварийного фонда.