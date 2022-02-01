Сотрудницу ракетного центра в Челябинской области заподозрили во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. В отношении начальницы структурного подразделения Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева возбудили уголовное дело о получении взятки от директора коммерческой организации. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 "Получение взятки в крупном размере должностным лицом" УК РФ в отношении начальницы структурного подразделения промышленного предприятия - Государственного ракетного центра имени Макеева", - сказал источник.

По его словам, преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками полиции. По данным следствия, в 2017-2019 годах начальница получила более 170 тыс. рублей в качестве взятки от директора коммерческой организации за заключение договоров поставки необходимой для производства продукции.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.