В Японии нашли фрагмент упавшего истребителя F-15

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Фрагмент фюзеляжа упавшего истребителя F-15 Сил самообороны Японии был обнаружен в ходе поисковой операции в Японском море. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo .

Найденная деталь, как отмечается, является вертикальным стабилизатором самолета. Поиски двух пилотов, находившихся на борту истребителя, продолжаются.

Инцидент произошел в понедельник. F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров над Японским морем вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава, истребитель выполнял тренировочный полет.

На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.