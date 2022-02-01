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В Японии нашли фрагмент упавшего истребителя F-15

Найденная деталь является вертикальным стабилизатором самолета

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Фрагмент фюзеляжа упавшего истребителя F-15 Сил самообороны Японии был обнаружен в ходе поисковой операции в Японском море. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Найденная деталь, как отмечается, является вертикальным стабилизатором самолета. Поиски двух пилотов, находившихся на борту истребителя, продолжаются.

Инцидент произошел в понедельник. F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров над Японским морем вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава, истребитель выполнял тренировочный полет.

На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.

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