На Кубани прекратили полномочия судьи, в отношении которого планируется возбудить дело

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края по заявлению судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского прекратила его полномочия, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края о вторник.

"Прекращены полномочия судьи Краснодарского краевого суда Ю.В. Захарчевского на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" по его письменному заявлению. Полномочия прекращены с 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дел против трех бывших и трех действующих судей, среди которых судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского Бастрыкин просит привлечь к ответственности за ДТП с погибшим, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в апреле 2020 года, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил 29-летнего велосипедиста, его госпитализировали, спустя четыре месяца пострадавший скончался.