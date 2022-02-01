Суд арестовал подозреваемого в поджоге квартиры на юге Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы во вторник арестовал 42-летнего Сергея Германова, который подозревается в поджоге квартиры в московском районе Чертаново. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта в отношении Германова С. Е., который подозревается в покушении на убийство двух и более лиц", - сказали в прокуратуре.

По данным следствия, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, произошло возгорание, в результате чего двое молодых людей госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Пострадали еще два человека, но госпитализация им не понадобилась. Спасти людей удалось благодаря жильцу соседней квартиры, который смог вытащить трех человек из горящего помещения через окно.

В 2010 году Германов был осужден на 3 года и 4 месяца лишения свободы за несколько краж. Через несколько лет он получил новую судимость - по статьям за хищение оружия, незаконное хранение оружия и покушение на кражу.

В новость были внесены изменения - (16:47 мск) - соообщается решение суда.