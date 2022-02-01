В ДНР сообщили об обезвреживании взрывного устройства в здании районной администрации

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы обнаружили и обезвредили взрывное устройство в здании администрации одного из районов Донецка, информация о минировании которого поступила ранее во вторник. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", - приводит агентство слова градоначальника.

Ранее Кулемзин сообщил о получении анонимной информации о минировании этого здания.

28 января поступила серия анонимных сообщений о минировании в общей сложности 17 объектов в Донецке, Макеевке и Горловке, в частности зданий в Донецке, в которых располагаются офисы Министерства иностранных дел ДНР, Министерства информации ДНР, Региональной энергопоставляющей компании, Центрального республиканского банка и МЧС, а также Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской, Дворец детского и юношеского творчества. Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики, все они оказались ложными.