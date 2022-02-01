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Движение транспорта на 100-м км МКАД затруднено из-за ДТП

Заняты две из пяти полос в сторону развязки с Ярославским шоссе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на 100-м км внешней стороны МКАД, движение транспорта затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне МКАД заняты две из пяти полос движения в сторону развязки с Ярославским шоссе, на внутренней стороне магистрали занята одна полоса движения в сторону съезда на Хабаровскую улицу. Движение затруднено, по возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают оперативные службы города.

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