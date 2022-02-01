СМИ сообщают о стрельбе у президентского дворца в Гвинее-Бисау

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Стрельба открыта во вторник около президентского дворца в столице Гвинеи-Бисау. Об этом сообщил корреспондент французской радиостанции Radio France Internationale.

По его словам, во дворце проходило заседание Совета министров (правительства) республики под председательством президента Умару Сисоку Эмбало. После первых выстрелов заседание было прервано.

В свою очередь медийная группа Deutsche Welle передало, что президент Гвинеи-Бисау и премьер-министр находятся внутри здания. По его словам, "они окружены военными". Кто именно эти военные, Deutsche Welle не уточняет. По ее данным, в президентский дворец никто не входит и никто не выходит из него.

В городе сейчас много военных, они заняли позиции около правительственных учреждений. Их намерения пока неизвестны.

Как сообщает AFP, в Бисау закрылись школы и банки, опустели магазины и рынки. Военные посты установлены на подступах к международному аэропорту столицы. На улицах много армейских машин с солдатами.