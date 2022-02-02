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В Крыму мэрии получили электронные письма с угрозами

Сотрудников администраций эвакуировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Мининформ Крыма сообщает о новой волне "минирований" административных зданий в городах региона. Сотрудники администраций эвакуированы из зданий после получения электронных писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили в среду журналистам в Мининформе республики.

Ранее сотрудников мэрии Керчи эвакуировали после получения электронного письма о "минировании" здания.

"В Крыму новая волна "минирований". На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что "сообщения о минировании очень похожи на фейковые - электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере $13 тыс.". "Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений, проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего", - добавил он.

Крым в 2022 году уже подвергался атакам лжеминеров. 19 января были эвакуированы персонал и студенты Керченского политехнического колледжа, а 21 января после получения электронных писем о минировании занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи, Ялты, Евпатории, Судака, Армянска, Феодосии и Алушты, колледжа в поселке Советском. Эвакуированы были 10 школ и вузов и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.

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