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Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного снега и метели

Местами ожидается гололед

САМАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности установлен в Самарской области в связи с сильным снегом и метелью, которые ожидаются 3 февраля и ночью следующего дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. 3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метель при видимости 500-1000 м", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают об усилении юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с и снежных заносах на дорогах. Днем 3 февраля и ночью 4 февраля местами ожидается гололед.

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